Türkiye’nin başarılı ve sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, son iki yıldır marka elçisi olduğu dünyaca ünlü lüks mücevher markası Boucheron ile iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor. Boucheron’un önümüzdeki bir yıl boyunca global marka yüzü olarak seçilen Deniz, markanın yeni reklam kampanyası için Paris’in büyüleyici atmosferinde kamera karşısına geçti.

Dilan Çiçek Deniz’in zarafeti ve güçlü duruşuyla hayat verdiği reklam filmi ve kampanya görselleri, önümüzdeki aylarda dünya genelinde izleyicilerle buluşacak. Boucheron’un eşsiz tasarımlarını göz kamaştırıcı bir şekilde tanıtan bu özel proje, Deniz’in uluslararası arenadaki etkileyici yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Paris’in romantik dokusundan ilham alan çekimlerde, Dilan Çiçek Deniz’in doğal güzelliği ve Boucheron’un zamansız şıklığı mükemmel bir uyum içinde bir araya geliyor. Bu iş birliği hem markanın prestijini hem de Deniz’in global sahnedeki yıldızını bir kez daha taçlandırıyor.