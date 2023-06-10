Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Gecede Deniz’e sevgilisi Mert Yazıcıoğlu eşlik etti. Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz’in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla çok konuşulan oyuncuya; “Estetik facialarında bugün”, “Çene bağımsızlığını ilan etmiş,”, “Sorsan estetik yok”, “Ne yapmış kendine böyle?” ve “Su gibi bir kızdı, yazık etmiş” şeklinde yorumlar gelmişti.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı. Deniz, paylaştığı bu fotoğrafa, “Vallahi bezdim…” yorumunu düştü.