Son yılların gözde yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz, hafta içi bir dizi için görüştüğünü ve anlaşma aşamasında olduğunu açıklamıştı. Dizinin senaryosunu çok beğenen Deniz “Çok mutluyum. Sabahtan beri mutluluktan etrafa böyle gülerek bakıyorum” demişti.

Güzel oyuncunun bu açıklaması merak uyandırmıştı. İşte o projenin detayları ortaya çıktı. Dilan Deniz Çiçek, MF Yapım’ın “Kiracı” isimli dizide başrol oynayacak. Yusuf Pirhasan’ın yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Nermin Yıldırım kaleme alıyor.

Dilan Çiçek Deniz son olarak Burak Deniz’le Ozan Açıktan’ın “Gidenler” filminde başrol oynamıştı.