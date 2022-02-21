Sen Çal Kapımı isimli dizi setinde yakınlaşarak aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi kısa süre önce ayrılık iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. İkilinin sevenlerini üzen ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan Erçel ve Bürsin sosyal medyada birlikte yer alan fotoğraflarını ve yorumlarını silmişti. Sessizliğini bozan Kerem Bürsin, ayrılık sonrası sözlü bir açıklama yapmamasına rağmen sosyal medyada paylaştığı video ile ayrılık sonrası güçlü olduğunun mesajını “Rise and Shine” (Yüksel ve Parla) açıklamasıyla verdi.

Spor yaptığı videoyla büyük ilgi çeken yıldız, takipçilerinden büyük beğeni alırken kimi takipçileri “Seni özledik” ve “Kral geri döndü” gibi yorumlar yaptı.

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