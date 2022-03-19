Merhabalar güzel insanlar! Ben geldim! Nasılsınız bakalım! Biraz aralıklı bir görüşme oldu bu hafta farkındayım! Ve değerli affınızı rica ediyorum! Bu arayı kapatacağız ama merak etmeyin. Bazı minik yoğunluklar diyelim….. Evet! Ara vermiş olabilirim ama bu aranın hakkını verdiğim bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle dijital kimliklerimiz hakkında konuşacağız! Evet, farkındayım, heyecanlandınız değil mi? Bende çok heyecanlıyım canlarım. O halde hadi gelin, başlıyoruz!

Yeni nesil sosyal medya

Dijital kimlik deyince insanın aklına dijital özgeçmiş kavramı gelebilir belki ilk olarak. Ama benim bahsettiğim konu bu değil. Farkındaysanız, teknolojinin hız kesmeden ilerlemesi, bu kavramın hayatımızın çok daha içine girmesine sebep oldu. “Sosyal Medya” adını verdiğimiz yeni nesil iletişim aracı hayatımıza girdiğinden beri sağımız solumuz bu mecrada vakit geçiren insanlarla doldu taştı adeta. Eeee! Haliyle biz de bu akımın en sonunda parçası olmaya karar verdik. Tabi ki! Kontrollü bir şekilde olmak kaydıyla.

İletişim kur!

Bildiğiniz gibi, “Sosyal Medya” kavramı genel bir çatı. Bu çatının ev sahipliğinde kurulan ve kullanılmakta olan çok fazla unsur var. Hem birbirine kökleri sıkıca bağlı hem de birbirinden oldukça farklı ve çok uzak olan bu unsurlar, sosyal medya kavramını şekillendiren ve yöneten “İletişim” unsurları unvanına sahipler. Nedir bu iletişim unsurlarından bazıları; “Linked-In, Instagram, Facebook, Snapchat, Tik-Tok, Youtube,….. vb…” benim aklıma ilk olarak gelen en yaygın olanlar bunlar. Sizler okurken çoğaltın lütfen.

Hımm! Influencer olmak!

Mesela siz bu sözü edilen uygulamalardan hangilerini ya da kaç tanesini kullanıyorsunuz? Ne için veya ne amaçla? Misal, arkadaş edinmek için mi? özlediğiniz bir kişiyi bulmak için mi?, fenomen olmak için mi?, yeni nesil kavramlardan olan “Influencer” olmak için mi?, para kazanmak için mi?, dijital bir imaj veya itibar oluşturmak için mi?, hayata daha parlak ışıklarla, parıltılı bakmak için mi?, iş amaçlı mı?, sosyal amaçlı mı?, mesleki zorunluluklar sebebiyle mi?, yoksa rahatlıkla çoğaltılabilecek başka sebeplerle mi? Yahut dijital kimlik oluşturmak için mi?….

Dijital kimlik derken!

Hangi sebeple olursa olsun kullanma amacımız, en önemli sebepler yeni bir iletişim ağına dahil olmak ve bu vesileyle yeni bir kimlik arayışı içinde yer almak. Yeni bir kimlik arayışı derken ne mi demek istiyorum? Dahil olduğumuz ya da olmak istediğimiz sosyal ağın, dijital mecranın bizden istediği kimlik tanımlamalarından elbette. Mesela, “kullanıcı adı” gibi, mesela “profil resmi” gibi, mesela “-bio tanımlaması-” gibi…… kullandığımız sosyal medya aracının niteliklerine göre şekillenen bu istekler çerçevesinde bizler de kendimiz için “DIGITAL IDENTITY”ve “DIGITAL IDENTIFY” yani dijital bir kimlik doğrultusunda dijital tanımlamalar hazırlamak durumunda kalıyoruz.

Yeni statüler, farklı biz!

Sadece bununla sınırlı değil elbette yaptıklarımız. Kullandığımız sosyal mecranın yenilenen özelliklerine, kullanım sıklığımıza, daha çok sevdiğimiz noktalarına göre de değişiyor kimliğimiz. Nasıl yani? Hemen anlatıyorum. Şöyle ki; normal hayatımızda sahip olduğumuz donelerimizi, kimsenin bilmediği nosyonlarımızı, içimizde tuttuğumuz yeteneklerimizi, anlatmak ya da göstermek istediklerimizi ifade etmek için de sosyal medyayı tercih ediyoruz. Bu kapsamda asıl benliğimizi dışa vurmak adına da kapsamlı dijital kimliklerimizi oluşturuyor, bunlarla belki anlatmaya can attığımız şeyleri anlatmak, dışa vurmak istediğimiz şeyleri dışa vurmak, duygu ve düşüncelerimize dem vurmak, yeteneklerimize pas atmak, yapamadıklarımızı yapabilmek, söyleyemediklerimizi söylemek, kendimize ait olan nosyonları dışarıya pencere olarak açmak için bu dijital kimlikleri şekillendiriyor ve kullanıyoruz.

Kendine ait bir oda: Sosyal medya!

İşin aslına baktığımızda hoşumuza da gitmiyor değil bu durum. Dijital kimliklerini maddi noktada kazanca dönüştürmeyi başarmış birçok girişimci ile de karşılaşıyoruz. Sonuçta özgürüz ve başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden bu kimliklerimizi kullandığımız sürece de hiçbir sorun yok. Çok sevdiğim yazarlardan biri olan Virginia Woolf tarafından kaleme alınmış bir roman vardır. İsmi, “Kendine Ait Bir Oda”. Konusu muhteşemdir. Yeri gelmişken söylemek isterim, lütfen okuyun. Tıpkı bu romanın ismi gibi, dijital kimliklerimizle oluşturduğumuz, başkalarına açılan kendi sosyal mecralarımız da bizim kendimize ait odalarımız oldular. Bu mecralarda, günlük hayatımızdaki sosyal statümüz ne olursa olsun, olmak istediğimiz biz oluyoruz ve dijital kimlik tanımlamalarımızı da buna göre oluşturuyoruz.

Like Shakira like dance!

Misal, günlük sosyal yaşamınızdaki sosyal statünüz “İletişim Uzmanı”(yok canım asla kendimden yola çıkmadım) Instagram hesabınızda iletişim uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Belki başarılı bir “Dijital İçerik Üreticisisiniz”. Ya da eğer varsa Youtube kanalınızda harika bir “Make-Up Artist/ Makyaj Sanatçısısınız”. Veya Tik-Tok hesabınızda tıpkı başarılı Latin şarkıcı “Shakira” gibi şahane dans hünerlerinizi sergileyen videolar paylaştığınız yetenekli bir “dansçısınız”. Tüm bunlar çoğalabilir sizlere ve tercihlerinize göre. İşte tüm bunlar bizim dijital çağa uygun olarak tasarlamış olduğumuz dijital kimliklerimiz. Eee! Bir zahmet yazının bitiminde Instagram hesabıma giriş yapar, fotoğraflarıma bir “like” atarsınız. (Merak edenler için instagram hesabım @officiallmeldaozen90)

Kuşaklar arası sosyal medya!

Evet sevgili güzel insanlar. Zaman geçiyor, kuşaklar değişiyor, teknoloji ilerliyor…. Dolayısıyla zamanlar arası geçişler artıyor ve kolaylaşıyor. Bazen çok gereksiz görülen şeyler gün geliyor bizim için büyük ve önemli bir referans oluyor. Hep söylerim bir iletişim uzmanı olarak ve tavsiyemdir de aynı zamanda; sosyal medya ve beraberinde dünyaya gelen unsurları çok ama çok eğlenceli ve bizler için zaman zaman eğlence, zaman zaman kazanç, zaman zaman paylaşım yeri ve motivasyon unsuru. Ama bu süreci doğru yönetebilmek de dijital kimliklerimizi sağlıklı koruyabilmemiz için şart. Bu kapsamda, önemli olan hangi mecrada varlık gösterdiğimiz değil, onu nasıl kullandığımız ve yönettiğimiz!

Ben Melda Özen. Sizlerle bugün dijital platformlar kapsamında oluşturduğumuz dijital kimliklerimizi konuşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Değerli okumalarınızın ardından değerli yorum ve görüşlerinizi bekliyorum güzel insanlar! Sosyal medyayı sevin ve tercih edin ama bir şartla! Lütfen düzenli vakit ayırın ve doğru yönetin. Bir sonraki buluşmamızda o halde bu konuyu konuşuyoruz. Sizleri seviyorum.