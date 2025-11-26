Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile 30 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyun, dijitalleşen ilişkiler ve arzunun tüketildiği bir dünyada temasın anlamı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Dijital çağın değişen ilişkilerini ele alan oyun, bir kadının geçmişiyle, arzularıyla ve kendi benliğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Flört uygulamalarındaki mesajlar, sanal kimlikler ve görünür olma isteği üzerinden, insanın artık nasıl temas ettiğini ve nasıl uzaklaştığını sorguluyor. Bir yas evinde başlayan hikaye, bir kadının çocukluk anılarından bugünün dijital yalnızlığına uzanan içsel bir yolculuğa dönüşüyor. ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ 30 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.