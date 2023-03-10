1993 yılında düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ yarışmasında ikinci olan Didem Uzel, 2012’de iş insanı Selim Sarı ile dünyaevine girmiş, 4 yıl sonra ise oğlu Leo Aslan’ı kucağına almıştı. Daha sonra oyunculuk kariyerini noktalama kararı alarak Miami’ye yerleşen Uzel, Covid pandemisi nedeniyle Türkiye’ye geri dönmüştü.

Eşi ile mutlu bir birlikteliği olan eski oyuncu ve manken, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Didem Uzel, 24 yıl öncesine ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Uzel, paylaşımına “30’lar… O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie’ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim… Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde… 1999… Tbt… Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları… Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim” notunu düştü.