Kahramanmaraş deprem felaketinin yası hala devam ederken oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından tartışmalara neden olacak bir paylaşımda bulundu.

“Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar. Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Kılıf uydurmayın sahte hüznünüze, kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storyinizi görse üzülmez mi en basitinden ya? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar babalar senin çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat falan devam etmiyor! Kalkmış normal nedir’i tartışıyoruz. Ya sabır!” sözleriyle normal yaşantısına dönenleri eleştiren Bergüzar Korel’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Bergüzar Korel’e tepki gösteren isimlerden biri de ünlü manken ve oyuncu Didem Uzel oldu. 1999 depremini yaşayan Uzel, “…Zaten normalleşmeyin diyenlere bakın tuzları pek kuru! Kimse kusura bakmasın bunca insan işine dönmek zorunda. Gerekirse o kahveyi paylaşacak mecbur! Not: 99 yılı da çok akraba ve dost kaybettim hala yaraları sarılmadı! Yani bundan 15 gün sonra da şahane olmayacak ortam bilin istedim!” sözleriyle Bergüzar Korel’in açıklamalarına tepkisini gösterdi.

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