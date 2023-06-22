‘Yasak Elma’ dizisinde başrol oynayan Eda Ece, 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz akşam evlendi. Ünlü isimlerin katıldığı törende göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Nesrin Cavadzade, Didem Uzel’in dikkatini çekti.

Kıyafeti düğün için abartılı bulan oyuncu, “Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet çok güzel bu arada. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş” dedi.