Kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kusursuz fiziğiyle konuşulan model, denize üstsüz girerek göğüslerini elleriyle kapatarak çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Siyah tanga bikini tercihiyle dikkat çeken Soydan’ın cesur pozları, 734 bin takipçisinin beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci’nin programına katılan ünlü model, bedenine ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. “34-36 bedenim. Çekim varsa 34’e düşüyorum, yoksa 36’ya geri dönüyorum. Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum. Biz Arnavut olduğumuz için büyük ihtimalle, seviyorum kadınlarda kiloyu” diyerek bedenine olan özgüvenini dile getiren Didem Soydan, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.