Bir dönem Twitter’da çok aktif olan Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. “Hesabımı sildim bakmamak için” diyen Soydan Instagram’da ise bir hayli aktif.

Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Doha’ya çekim için giden Didem Soydan siyah tulumuyla pozlarını paylaştı.

Güzel model tulumun fermuarını göbeği kadar indirip için sütyen dahi giymediğini gösterdi. Soydan’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İddialı tarzıyla her zaman beğeni toplayan model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı. İşte o kareler…