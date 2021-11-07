Didem Soydan’dan seksi dans açıklaması

Didem Soydan, dansıyla sosyal medyada yankı uyandırmıştı, ünlü model yapılan yorumlarla ilgili konuştu.

“Kimse bana küfür edemez”

Soydan, “Benim bununla ilgili bir yorumum yok. İnsanlar zaten gereken yorumu yapıyor. Beğenenler de oluyor beğenmeyenler de. Küfür olduğu zaman dava açıyorum. Kimse bana küfür edemez. Onun dışında kötü bir şey yazabilir, sorun yok. Günlük hayatımda bunlara alıştım” şeklinde konuştu.