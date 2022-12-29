İddialı tarzıyla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı pozla gündem oldu. Transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Soydan’a, takipçilerinden bolca beğeni ve yorum geldi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü ismin, stüdyo çekiminde transparan elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi de gözlerden kaçmadı. Ünlü modelin paylaştığı fotoğrafa yakın arkadaşı Cem Adrian sessiz kalmayarak “Didem Hanım DM” yorumunu ekledi. Oyuncu Gonca Vuslateri ise “İşte sekülerizm” yorumunda bulundu.

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