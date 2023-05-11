Geçtiğimiz gün köpeği Köpük’ü gezdirirken görüntülenen Didem Soydan, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Markalarla çalışmaya devam ettiğini söyleyen Soydan, yeni proje görüşmeleri yaptığını ve sürprizinin olacağını duyurdu.

Öte yandan son reklam filmi çekimlerinde verdiği iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlayan 39 yaşındaki manken, muhabirlerin “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece benim açımdan sorun yok” şeklinde cevap verdi.