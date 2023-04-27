Önceki gün Kuruçeşme’de markasının lansman partisinde görüntülenen Didem Soydan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, “Koleksiyonu hazırlarken çok güzel bir birliktelik oldu. Onlar sadece benim stilimi yansıtmamı istediler. Günlük hayatımda ve modellik yaptığım zamanda giydiğim kıyafetleri bir araya getirdim. Dolayısıyla tamamen benden ilham aldık” ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Soydan, “Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor. İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem aşk bir arada yürümüyor” açıklamasıyla dikkat çekti.