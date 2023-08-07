Melis İşiten’in YouTube kanalına konuk olan Didem Soydan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski aşkından bahseden ünlü isim, o kişinin evli olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırttı. Soydan, “Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var” dedi.

39 yaşındaki güzel model, “Aşık olduğum kişi hala aynı” diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını itiraf etti. Sosyal medyada ise Didem Soydan’ın bahsettiği ismin Can Bonomo olduğu ileri sürüldü.. Soydan ile Bonomo’nun evlenecekleri konuşulurken ayrılmış, Bonomo daha sonra Öykü Karayel ile evlenmişti.