2021 yılının nisan ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Didem Balçın, önceki gün Arnavutköy’de kameralara yansıdı. Eline aldığı küçük pastaya mum diken ünlü oyuncu, “Esmeray’a gidiyorum, doğum gününü kutlayacağım” dedi.

Son olarak ‘Kuruluş Osman’ dizisiyle ekranlara gelen Balçın, bir süredir ekranlarda olmaması hakkında, “Göremezsiniz çünkü şu sıralar Bursa’da film çekiyorum. Sonra da başka bir filme başlayacağım. Biraz yoğun” sözleriyle yoğun bir iş temposu içerisinde olduğunu belirtti.

Anne olduktan sonra daha çok çalıştığını söyleyen Didem Balçın, “Aksine daha çok çalışıyorum. Gezmediğim ve çalıştığım için beni görmüyorsunuz” şeklinde konuştu. “Oğlumu biraz daha fazla görsem çok güzel olacak” diyen 40 yaşındaki oyuncu, oğlu için “Ayın 26’sında 1,5 yaşında olacak” dedi.