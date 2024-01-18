Hollywood’un usta oyuncularından Leonardo DiCaprio, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla gündeme geldi. İklim değişimi hakkında sık sık konuşan ve çevreci kişiliğiyle öne çıkan yıldız, sosyal medya hesabında leopar sazanına yer verdi.

Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan “leopar sazanı”na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri’nde geçtiğimiz günlerde yeniden rastlandı.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan leopar sazanı hakkında konuşan DiCaprio, “Yeniden Keşfedildi: Türkiye’deki balık bilimcisi ekibi, Dicle Nehri’nin Türkiye kesiminde benekli bir balık olan kayıp leopar sazanını buldu. Keşif, tatlı su balıklarının yüzde 25’inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sırada umutları artırıyor” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)’in paylaştığı bir gönderi