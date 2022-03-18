Paris Fashion Week resmi takviminde yer alan tek Türk markası olan Dice Kayek, bu sezon Fashion Week Istanbul kapsamında Sonbahar/Kış 2022 – 2023 koleksiyonunu geçen sezon olduğu gibi bu sezon da dijital bir sunum ile tanıttı. Sonbahar/ Kış 2022-2023 koleksiyon videosu için genç Türk yönetmen Fora Norman ile çalışıldı. Moda filminin stylingini Franck Benhamou üstlenirken, koleksiyon fotoğrafları ise Can Sever tarafından çekildi.

Dice Kayek’in Sonbahar/Kış 2022 – 2023 koleksiyonu, içinde olmayı hayal ettiğiniz, istediğiniz pozitif duruma ulaşmanızı sağlayan neşe ve sevinç havasından ilham alınarak tasarlandı. Tempolu dans etme, bedeni hareket ettirme isteği ve ruhun ışığını yansıtan parlak giysilerin yer aldığı özel koleksiyonda; siyah, lacivert, altın ve gümüş renkleri, Dice Kayek’in imzası haline gelen kumaşları, payetleri, el işlemeleri çiçekler, kristal işlemeler ve püskül detayları ile ortaya çıkıyor.