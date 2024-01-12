Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun yeni film projesi belli oldu. DiCaprio, Kan Dökülecek, Manolya, Ateşli Geceler ve Phantom Thread gibi yapımların usta yönetmeni Paul Thomas Anderson‘ın yeni filminde rol alacak.

Filmde Dicaprio’ya ödüllü oyuncular Sean Penn ve Regina Hall eşlik edecek. Warner Bros. imzalı filmin adı henüz açıklanmadı. Film çekimlerinin 21 Ocak’ta başlaması bekleniyor. Deadline’ın haberine göre, 53 yaşındaki yönetmenin yeni filmi kariyerinin “en ticari” yapımı olacak.

Film hakkında detaylar gizli tutulurken bütçesinin 100 milyon dolar civarı olduğu belirtildi. Oscar’a 11 kez aday gösterilen Anderson, tüm zamanların en iyi yönetmenleri arasında gösteriliyor. DiCaprio, The Revenant filmiyle Sean Pean ise Milk ve Gizemli Nehir filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı.