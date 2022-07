Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese, The Wager filmi ile yedinci kez bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. Her ikisi de akademi ödüllü olan aktör ve yönetmen, David Grann’ın aynı adlı yeni romanını beyaz perdeye taşıyacaklar.

Hollywood’un en iyi aktörlerinden ve en iyi yönetmenlerinden olan DiCaprio ve Scorsese, birlikte çalıştıkları her filmde gündem olmayı ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardılar. İkili ilk defa 2002 yılında vizyona giren Gangs of New York’ta birlikte çalıştılar.

Genç DiCaprio’nun efsanevi yönetmenle ilk kez ortaklığı, ikilinin yıllar içinde harika filmler hazırlamasına yol açtı. Ortaklıkları 2004’ün gerçek bir hikâyeden uyarlanan The Aviator (Göklerin Hakimi) ve 2006’daki The Departed (Köstebek) filmleri ile devam etti. Her iki film de Leonardo DiCaprio’yu ana karakter haline getirdi ve onu Hollywood’da daha iyi yerlere taşırdı.