Sevilen oyuncu Devrim Özkan, yeni sezonda bomba gibi bir dönüş yapıyor. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ay Yapım ile anlaşma sağlayan güzel oyuncu, ‘Üvey Hayat‘ adlı dizide izleyicilerle televizyon ekranlarında buluşacak. Özkan, yoğun bir iş temposuna gireceği yeni sezonda, formuna dikkat ederek yeni karakterine hazırlanıyor.

Devrim Özkan, projelerini titizlikle seçen ve ses getiren işlerde yer alan bir oyuncu olarak biliniyor. Oyunculuk kariyerine farklı karakterlere hayat vererek devam eden Özkan, her geçen gün kendini daha da geliştiriyor ve sağlam adımlarla ilerliyor. Özkan’ın yeni oynayacağı karakter ise merak konusu oldu, hayranları heyecanla bekliyor.