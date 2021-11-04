Devin Booker’dan Kendall Jenner’a aşk itirafı: Dünyanın en güzel kadını

Tarzıyla ve güzelliğiyle adından her zaman söz ettiren güzel model Kendall Jenner, geçtiğimiz gün 26 yaşına bastı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Devin Booker, Jenner’in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Phoenix Suns forması giyen basketbolcunun “Dünyanın en güzel kadını!” notuyla yapmış olduğu paylaşım, Jenner ve Booker çiftinin takipçileri tarafından oldukça beğenildi.





Booker’ın haricinde, annesi Kris Jenner, ablaları Kim, Kourtney ve Khole, kardeşi Kylie de sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlara Jenner’ın doğum gününü kutladılar.

“Mükemmelsin”

Ünlü rap yıldızı Kanye West ile boşanma sürecinde olan Kim Kardashian, kardeşinin doğum gününü, “Sen yaşayan en tatlı insansın. Aslında iyi değil, mükemmelsin! Doğum günün kutlu olsun. Seni sonsuzluğun ötesi kadar seviyorum” sözleriyle kutladı.

“En iyi arkadaşım”

Ablasının doğum gününü kutlayan Kylie Jenner paylaştığı fotoğrafta, “Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım, suç ortağım. Hayatımda başka biriyle yürümek istemezdim. Seni sonsuza kadar seveceğim” sözlerini kullandı.

“Işık saçan kızım”

Kızının doğum gününü bu fotoğraf ile kutlayan Kris Jenner, yaptığı paylaşıma “İnanılmaz, kibar, şefkatli, akıllı, muhteşem, zeki, sevgi dolu, parlak, gerçek, içi dışı güzel, en havalı, en tarz sahibi, en büyük kalbe ve en güzel gülümsemeye sahip, ışık saçan kızım Kendall’ın doğum günü kutlu olsun!” notunu düştü.

Müzisyen Travis Barker ile evlilik hazırlıklarına başlayan Kourtney Kardashian kardeşinin doğum gününü, Kendall Jenner’in 3 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını “1998” notuyla paylaşarak kutladı.

Khole Kardashian, kardeşinin küçüklüğünde çekilen bir fotoğrafı, “Hayatımı büyülü gibi hissettiren kızın doğum günü kutlu olsun!” sözleriyle paylaştı