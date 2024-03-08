Kendimizi ifade etme seçeneği, dijital dünyanın gelişmesiyle artıyor. Sosyal medya üzerinden kullandığımız her uygulama kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor. Giydiğimiz ürünlerden gittiğimiz mekanlara, dinlediğimiz şarkılardan iş hayatımıza kadar paylaşım yaptığımız profillerimiz, kişiliğimizin ön izlemesini oluşturuyor. Oluşturduğumuz gönderiler ve hikayeler ile bütünleştirdiğimiz profiller, karakterimize ayna tutabileceğimiz, diğer insanlarla etkileşime girilebileceğimiz bir arena haline geliyor. Peki bu sosyal medya hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahipse iyi bir fotoğraf çekilmenin de bir o kadar önemli olduğunu savurabilir miyiz? Cevabınız evet ise öyleyse gelin iyi bir özçekim için dikkat etmemiz gereken noktaları ele alalım.

Özçekim zamanı

İyi bir özçekimin yolu iyi bir ışık ve kadrajdan geçiyor. Doğru ışık, iyi ayarlanmış kadraj istediğiniz fotoğrafı yaratmanızda büyük önem taşıyor. Vurgulamak istediğiniz noktayı iyi bir kadrajla elde edebilirsiniz. İstediğiniz ışığa eğer istediğiniz saatte ulaşamıyorsanız Vsco, Adobe Ligtroom uygulamaları ile parlaklığını, kontrastlığını düzenleyebilirsiniz. İyi bir pozun yanında iyi bir doku da fotoğrafı yükselten etkenlerden biri. Renkli duvarlar, minimal objeler, sade dokular; kendinizi daha iyi çıkartmayı sağlayacak ufak dokunuşlardır. Tüm bu maddeleri tamamladığınızda ise uyumlu bir profil için yapmanız gereken her şeyi elde etmiş oluyorsunuz.

Salih Devrim