Derya Uluğ’dan o video hakkında açıklama

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya dolaşn bir videoda bir kadının, “ölen kadınlara hiç acımıyorum çünkü örtünmüyorlar” ifadeleri hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Derya Uluğ, “Ablacım her gün dua et, ‘o günahsız, savunmasız kadınların başına gelenler benim başıma da gelmesin’ diye. Sen acımıyorsun ya, bu videodan sonra kimse de sana acımaz. Evladını, eşini, annesini ve kardeşini yitirmiş insanların acısının üstüne basamazsın böyle” ifadelerini kullandı.