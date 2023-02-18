Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, yaşanan afette yıkılmış bir binanın fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayarak duygusal bir mesaj yazdı.

Uluğ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, bir oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlarda hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkir olduğunu, fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay’ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım. Oradaki insanları, onlar normal hayatlarına dönene kadar unutmayalım, unutturmayalım…”