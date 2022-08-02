Derya Uluğ, şarkıcılık kariyerinin dışında giyimiyle de gündeme gelmektedir. Güzelliği ve kusursuz fiziği ile kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yırtmaçlı eteği ile verdiği pozunu paylaştı.

Tarzıyla göz kamaştırdı

Instagram’da bir milyon takipçisi bulunan Derya Uluğ, iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Uluğ, son paylaşımında da yırtmaçlı uzun eteği ile verdiği pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcının, fotoğrafının altına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Fotoğrafının altına takipçileri, “Bu nasıl bir fizik”, “Maşallah abla” gibi yorumları yazdılar.

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