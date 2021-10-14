Derya Tuna’dan Gelini Yasemin Şefkatli Açıklaması

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.

“Haberleri yapanlar kıyafetimi görmedi mi?”

Önceki gün İstinye Park’ta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Derya Tuna, gelini Yasemin Şefkatli’nin dekolteli gelinlik giymesine onay vermediği yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamasında, “Hiç anlamıyorum, bunları nereden çıkarıyorlar. Bir kere o haberleri yapanlar kıyafetimi görmedi mi? Göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım! Kızım 4-5 gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki her gelinlik 2 saat üstünde kalsın. Canı istedikçe değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Balayına gitmediler

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 3 yıllık birlikteliklerinin ardından 7 Ekim tarihinde görkemli bir düğünle dünya evine girmişlerdi. 550 kişinin katılım gösterdiği masalsı bir düğünle dünya evine giren çift, balayına gitmeyi tercih etmedi.

Ünlü çift, balayına gitmek yerine ev yerleştirmeyi seçti. Bahçe içerisindeki lüks evlerinin dekorasyonuyla bizzat Yasemin Şefkatli ilgileniyor. Dekorasyon aşamasını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, salonunda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.