Derya Şensoy Covid-19 salgının tekrardan hızla ilerlemesinin ardından çarpıcı açıklama yaptı. Şensoy, “Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok” ded.

Güzel oyuncu Derya Şensoy dijital bir platformda yayınlanacak dizide rol alacak. Aynı projede yer alan meslektaşı Nilperi Şahinkaya’nın da covid-19’a yaklanmasının ardından dizinin çekimlerine ara verildiğini söyledi.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Derya Şensoy önceki gün sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Derya Şensoy, rol aldığı dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildiğini ifade etti.

Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Derya Şensoy, “İlk dört gün çok zor geçti. İyi tarafı kimseye bulaştırmamış olmam oldu. Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok. Rol arkadaşım Nilperi Şahinkaya da korona oldu. Bunu da haberleri çıktıği için söylüyorum. Bütün setler durmuş vaziyette” şeklinde konuştu.

Derya Şensoy, sevgilisi ve Rami Narin ile birlikte poz vermelerinin ardından evlerinin yolunu tuttu.