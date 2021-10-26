Derya Şensoy’dan babası için çarpıcı paylaşım

Derya Şensoy babası için açılışı yapılan büstün açılışına katıldı. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy’un büstünü diken Bodrum Belediyesi’nin etkinliğine katıldı. Şensoy instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Canım babam son yıllarını hep burada geçirdi. Bugün çok sevdiği Geriş’e Esra Saglik’ın ellerinden çıkan büstü getirildi” dedi.

“Canım babam son yıllarını hep burada geçirdi”

Derya Şensoy açılışı yapılan büstle ilgili şu açıklamayı yaptı; “Geriş’liydi babamın bir yarısı hep. Biz de burada büyüdük. Törendeki konuşmama “hoş geldiniz” diyerek başladım. Çünkü biz bebektik Geriş’e 1990 yılında geldiğimizde. Sezon kapanmış, turneler bitmiş… Tatil başladı demekti Geriş! Yüzmeyi, bisiklete binmeyi burada öğrendik. Canım babam son yıllarını hep burada geçirdi. Bugün çok sevdiği Geriş’e @esrasaglik ‘ın ellerinden çıkan büstü getirildi. 🙏🏼❤️ Bunu mümkün kılan Sayın @ahmetarasbodrum ve Sayın @fidelberber @bodrumbel @esrasaglik ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz”