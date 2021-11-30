Usta oyuncu Ferhan Şensoy ile Derya Baykal‘ın evliliklerinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızları Derya Şensoy‘un, yaklaşık sekiz aydır güzel bir birliktelik sürdürdüğü Celal Can Algül ile evlilik için adım adım ilerledikleri iddia edildi.

Geçtiğimiz akşam Cihangirde bir mekandan çıkarken el ele görüntülenen ve geçtiğimiz günlerde de aileleri tarafından aşkları onaylandığı bilinen çiftin mutlulukları yüzlerinden belli oluyordu.

6 ay önce sevgilisi Algül ile birlikte ilk kez Cihangir’de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Celal Can Algül, sevgilisine dönerek, “Yakalandık Derya!” ifadelerini kullanmıştı. Rahat tavırları ile dikkat çeken oyuncu Derya Şensoy ise, “Yapacak bir şey yok.” diyerek, sevgilisinin gerginliğini almıştı.