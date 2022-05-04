Geçtiğimiz haftalarda “İbrahim Ağabey (Tatlıses), Müslüm Ağabey (Gürses) gibi ben de bir gün yaptığım şarkıları ve müziğimi farklı coğrafyalardaki farklı insanlarla tanıştırmak, sevdirebilmek istiyorum. Bugün bunun için erken ama bir gün bunun olması en büyük hayalim” şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Derya Bedavacı, Kıbrıs’ta bir otelde sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı, konser öncesi muhabirlerle teker teker bayramlaştı ve sohbet sırasında “Bana ‘arabeskin yeni kraliçesi’ diyorlar benim bu hoşuma gidiyor” dedi. Bedavacı, “Zamanında arabesk ses olarak kimden çok etkilendiniz diye sorarsanız da Kamuran Akkor, Kibariye ve Bergen‘den etkilendim” ifadelerini kullandı.

Derya Bedavacı, yaptığı açıklamaların ardından başrolünden Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in oturduğu, şarkıcı Bergen’in hayatının konu edildği ‘Bergen’ adlı film hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki şarkıcı, “Geçen hafta sinemaya ‘Bergen’i izlemeye gittim. Lakin çok trajik bir hüzün filmiydi. Yarıda çıktım sinemadan ama en kısa zamanda gidip izleyeceğim” ifadelerini kullandı.