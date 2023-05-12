Oktan Keleş’in “Deruni Devlet – Kutsal Halı” kitabı yeni baskısıyla Destek Yayınları’ndan çıktı… Türk Devleti’nin tarih boyunca hangi sahalarda savaş verdiği, Şeytanilerle hangi cephelerde savaştığı ilk kez bu kitapta açıklanıyor! Türk Devlet Sistemi’nin bir parçası olan, metafizik ve fiziki istihbarat alanında uğraş veren “erenler kolu” adlı hiç bilinmeyen bir teşkilat da ilk kez okurlara anlatılıyor. Ergenekon Destanı gibi hepimizin bildiği Türk destanlarının yanı sıra daha önce duymadığımız destanların da bir kısmı yine ilk kez bu kitapta yer alıyor.

Şaşırtıcı, bilgilendirici ve özgün bir deneyim sizleri bekliyor! Oktan Keleş’in yazdığı Deruni Devlet Destek Yayınları’ndan çıktı.

“Deruni Devlet” arka kapak yazısı

Bir meczubun şeytanı tedirgin edecek rüyası devam ediyor…

Dabbet-ül Arz nedir? Şekli nasıl olacak?

İnsanlık nasıl bir değişime uğrayacak?

16’lar kimdir? Görevleri nedir, nasıl seçilirler?

Deruni Devlet nedir?

Turk kimdir? Hz. Âdem’den beri Türk Milleti’nin varlığı nasıl devam etmiştir?

Türk bayrağı nasıl doğmuştur?

Hz. Hızır’ın gerçek adı nedir?

Oğuz Kağan Teşkilatı nasıl çalışıyor?

Kutsal Halı’nın sırrı.

Zeugma’da Da Vinci’nin sırrı.

Pandora’nın odasında neler oldu?

İstanbul’un manyetik kapıları nasıl açıldı?

Ve daha birçok konu Oktan Keleş tarafından açıklanıyor. Türkler tekrar tarih sahnesinde oyun kurucu olarak yer alıyor. Bu büyük müjdenin manasını bu kitapta bulacaksınız.

Şeytanı tedirgin eden şifreler ilk kez çözülüyor…