Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir ders çalışma maratonuna giren ve evden çalışanlar! Biliyoruz hep aynı yerde kalmak sizleri bir zaman sonra bunaltıyor. Farklı bir mekan ve farklı bir atmosfer içerisinde olmak istiyorsunuz. Peki neresi rahatça çalışmak için en iyi ve en uygun yer? Aklınızdaki bu soru işaretine bir cevap oluşturmak için işte İstanbul’da bir yandan kahvenizi yudumlayıp bir yandan rahat rahat çalışabileceğiniz 5 mekan…

1.Salt Galata / Karaköy

Harika bir kütüphanesi olmasının yanı sıra oldukça sessiz bir mekan olan Salt Galata hiç rahatsız edilmeden saatlerce çalışabileceğiniz bir ortam sunuyor. Öğrencilerin uğrak yeri olan bu mekanda eğer olurda canınız sıkılırsa etraftaki müzeleri gezerek bir mola verebilirsiniz.

2. Starbucks / Ortaköy

Starbucks’dan ayrılmayanlar sizler içinde bir seçeneğimiz var. Ünlü kahve zincirinin Ortaköy şubesi tam da sizler için. İçerisinde toplantı odalarının da bulunduğu ve genellikle öğrencilerin uğrak yeri olan bu mekanda çoğunluğu ders çalışırken görebilirsiniz. Ayrıca Ortaköy Starbucks sizlere çalışırken deniz manzarası izleme imkanı da sunuyor.

3. Tasarım Bookshop & Cafe / Kadıköy

Adından da belli olduğu üzere tasarım harikası, çalışmak için en motive edici yerlerden biri olmakla beraber grup çalışması için de uygun köşeleri bulunan Tasarım Bookshop & Cafe.

4. Books & Coffee / Karaköy

Her tarafı kitaplar ile donatılmış mükemmel bir mimari ile sizleri büyüleyen bu kafe rahat bir ortamda kahve içip kitap okuyabileceğiniz en ideal nokta. Leziz kahveleriyle sizlerin kitaplar ile bir yolculuğa çıkmanızı sağlayan Books & Coffee’de dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var. Sakın kitaplara dalıp işinizi yarıda bırakmayın.

5. MOC İstanbul / Nişantaşı

İş çıkış saatlerinde yoğunluğu artsa da bölgedeki alternatiflerine göre sakin denilebilecek MOC, laptoplarınızı alıp gitmeniz için oldukça keyifli bir mekan. Avustralya usulü kahveleri ise denenmesi gereken farklı bir lezzet!

6. Walter’s Coffee Roastery / Kadıköy

Breaking Bad dizisinin konseptinde olan bu mekanın atmosferi oldukça değişik. Oldukça geniş oturma alanı bulunduğundan dolayı eğer burayı tercih ederseniz yer bulma konusunda sorun yaşamayacaksınız. Evcil hayvan dostu mekanlar arasında olan Walter’s Coffee Roastery’de ayrıca işiniz bittiğinde Breaking Bad dizisinin ünlü sarı tulumundan giyinip fotoğraf da çekilebilirsiniz.

7. Türk-Alman Kitabevi & Cafe / Beyoğlu

Özellikle hafta içi daha sakin olan Türk-Alman Kitabevi & Kafe 1955 yılında kitabevi olarak hizmet vermeye başlamış olup son yıllarda kitabevi kafeye dönüşüyle Beyoğlu’nda şehrin kalabalığından soyutlanabileceğiniz sıcacık bir ortam. Olur da yolunuz düşerse üzeri bal badem kaplı Alman pastasını denemeyi sakın unutmayın.

8. Nail Kitabevi & Kafe / Üsküdar

Kuzguncuk’un incisi, kitap kafe konseptinin en başarılı temsilcilerinden Nail Kitabevi Kafe, 19. yüzyıldan kalma bir binada çeşitli eserler, okuma köşeleri ve kafe sunan samimi ortamlı ve içinizi sıcacık yapacak bir kitabevi.

9. Fil Books / Karaköy

Ev rahatlığındaki diğer mekanlardan biri Karaköy’ün FiLBooks’u! Çalışmak için bir hayli konforlu, insanın dikkatini dağıtmayan bir tasarıma sahip olan bu kafenin kahveleri ise pek bir lezzetli.

10. Minoa Books & Coffee / Akaretler

İlham verici tasarımıyla, mola vermek istediğinizde inceleyebileceğiniz kitaplarla ve leziz kahveleriyle çalışmak veya ders çalışmak için en ideal mekanlardan.

Kardelen Tuana May

İlginizi çekebilir: