Derin Talu’nun Sahildeki Bacak Dekolteli Pozu

Derin Talu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelmesinin ardından annesine yöneltilen bir soruda Samyeli, kızını cesaretlendirici bir konuşma yapmıştı. Talu annesinden aldığı cesaretle sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı.

“Derin bacak dekolteli fotoğraf”

Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşına basan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, annesinin yaptığı açıklamalar hala konuşmaya devam ederken, Instagram hesabından yeni paylaştığı derin bacak dekolteli fotoğraf ile yine olay oldu. Talu’nun verediği poz kısa sürede beğeniler topladı.

“Annesi destek oluyor”

Defne Samyeli, geçen günlerde kızının sosyal medyada paylaştığı ve gündeme oturduğu fotoğraflar hakkında yorum yapmıştı. Kızı Talu’nun verdiği pozlar hakkında konuşan Samyeli, “Yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu şöhretin getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflara kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. “Elalem ne der?” lafından hiç hoşlanmıyorum” sözlerini söylemişti.