Tartışmasız moda dünyasının en rock n’ roll parçası olan deri pantolonlara göz atarken bu ikonikleşmiş parçanın tarihçesini de inceleyelim. Peki deri pantolonlara olan bu sonsuz çekimin sebebi nedir? Belki de tarihin en popüler sanatçılarının vazgeçilmez sahne kıyafeti olduğu için olabilir. Belki de hepimiz içten içe deri pantolonu en iyi taşıyan kişi olan Jim Morrison kadar cool görünmek istiyoruz.





Jim Morrison gibi müzisyenler yıllar içinde deri pantolonlara keskin hedonistik bir bakış açısı verirken, bu cezbeden parçayı sanatçılarda görenler ise onları taklit etmekten kendileri alı koyamadı. 70’ler ve 80’ler döneminde Grease müzikali ile başlayan deri pantolon modası, rock müzisyenlerin sahne kıyafetleri olarak kullanması ile takip edildi. Müzisyenlerin yanı sıra, Richard Avedon, Robert Mapplethorpe gibi sanatçılarında eselerinde kullandığı deri pantolonlar moda tarihinde beklenenden daha kalıcı bir yer edindi.

Jim Morrison

Jim Morrison’dan önce 1960’larda popülerleşmeye başlayan deri pantolonlar ilk Yerli Amerikalıların üstünde görüldüğü söyleniyor. Kabileden kabileye değişen moda, 17. yüzyılda Avrupa kolonizasyonundan önce kabileler tarafından avladıkları hayvanların derilerini giymek ve yumuşak deri yapmak için kullandılar. Özellikle kışın soğuktan korunmak amaçlı kullandılar. 19. yüzyılın sonlarında ise Avrupalı ​​yerleşimciler geldiğinde, deri pantolonları benimsediler, bu da bizim, hepimizin aşina olduğu kovboy modalarına getirdi.

Daha sonra; 1940’ların meşhur Hollywood filmlerinde kadın erkek oyuncular tarafından beyaz perde de deri pantolonlar boy göstermeye başladı. The Desperadoes filminde giyilen bu parça artık yabancı bir item olmaktan çıkmıştı.

The Desperadoes

Elvis Presley, Gene Vincent, Marlon Brando ve James Dean sayesinde deri pantolonlar 50’lerde ve 60’larda isyanın esas sembolü haline geldi. 1960 yılında Amerikan rock sanatçısı; Eddie Cochran, ilk kez İngiliz televizyonunda deri pantolon giydi ve böylelikle müzik ve deri pantolon ayrılmaz bir ikili olmaya başladı.

Chrissie Hynde

1950’lerin idolleri sayesinde Hamburg gece kulüpleri veya yerli Liverpool’lular (Liverpudlian) 1961 yılında baştan aşağı deri giyinme akımını benimsedi. Deri bir pantolon dışında hiç bir şey giymeden sahne performansını sergiyelen The Doors grubunun solisti Jim Morrison, deri pantolon akımında bayrağı en önde taşıyan kişidir. 50’lerin ve 60’ların idollerinin yanı sıra Morrison deri pantolonlara daha sexy bir hava katarak bütün trendi farklı bir boyuta taşıdı.

Erkekler dışında kadınlar deri pantolonu benimserken; özellikle 70’lerin sonunda styling anlayışı farklı bir yönde evrildi. Deri fırıncı çocuk şapkası, ceketi ve eldivenleri ile kombinlenen pantolonlar Joan Jett, Chrissie Hynde ve Marianne Faithful gibi sanatçılar tarafından giyilmeye başlanmıştı bile.

Suzi Quatro

80’lerde punk modası ile daha politikleşen ve Yeni Romantizm akımına dönüşen deri pantolonlar artık ana akım halini aldı. Moda; artık fetiş ve sex gibi konular üzerinden anlamlar kazanırken ürünlerin satışında deri pantolonlar da boy göstermeye başladı. Sex Pistols, Adam Ant ve Siouxsie Sioux gibi sanatçılar punk akımının öncüleri Malcolm McLaren ve Vivienne Westwood’un SEX adlı butiğinden alış veriş yaparken, punk akımının ve modanın öncüleri deriyi çoktan mağazalarına benimsemişlerdi.







1990’larda deri pantolonlar artık kırmızı halılarda da giyilmeye başlanan parçalardan biri haline geldi. Amerikanın yerlilerinden Kate Moss’un etkinlerde vazgeçilmez parçası haline gelen ve etkisi günümüzde bile görünmeye devam eden deri pantolonlar artık modanın zamansız parçaların arasına girmeyi başardı. Saint Laurent gibi lüks moda evlerinin asi ama parizyen tasarımlarına entegre olan deri pantolonların bakış açısı ve verdiği mesaj yıllar içinde günlük hayatımıza evrilmiş durumda. Rock ve androjen fakat aynı zaman spor ve şık kombinlere de uyum sağlayan bir parça haline gelen deri, 21. yüzyılının her kadınının güvenebileceği, tamalayıcı bir item haline büründü.

Kate Moss

Artık hem günlük hayatımızın hem de gece hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline deri pantolonlarla nasıl bir mesaj vermek istediğimize kendimiz karar veriyoruz. Nasıl bir anlam yüklersek o hale bürünen deri parçalar, artık renk, boy, eski veya yeni olarak fark etmeksizin hayatımızın her yerinde bizlerle.

İşte deri pantolonlarla yapabiliceğiniz kombin örnekleri;







Deniz on denim yani kot üstüne kot akımını tamamen deri kombinler yaparak uyarlayabilirsiniz.







Artık podyumlarda da görmekten kaçamadığımız deri pantolonlarınızı modifiye etmek isterseniz zincir, çengelli iğne ve kemer gibi dokunuşlar yapabilirsiniz, veya ufak tefek yırtıklarlarla ve boyalarla daha özgün bir styling yapılabilirsiniz.