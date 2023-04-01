Defne Samyeli’nin Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, bir süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Mutlu bir birliktelik sürdüren çift ilişkisi geçtiğimiz günlerde son buldu.

Söylentilere göre; 26 yaşındaki Talu’nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine gitmesi ayrılığın nedeni oldu. Bahsedilen fotoğraflar, Talu’nun sosyal medyada paylaşması ile ortaya çıktı. Deren Talu, karlar üzerinde 3 farklı kombinle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Deren Talu ve Baran Tınaz aşkının bitmesine neden olan o fotoğraflar…