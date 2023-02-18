Afet bölgesindeki depremzedeler için yardımda bulunan ünlülerden birisi de ‘Sefo’ lakaplı ünlü rapçi Seyfullah Sağır oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının “İskenderun’daki depremzede çocuklarımız Sefo’yu istiyor, bekliyor. Hadi hep beraber etiketleyerek Sefo’yu ikna edelim” sözleri üzerine Sefo, “Ben ikna oldum. Yarın İskenderun’dayım” diyerek yanıt verdi.

Depremzede çocuklara hediye götüren ünlü isim, şarkılar söyleyerek moral verdi. Şarkıcı, o anları Instagram hesabının hikayeler bölümünde yayınlamayı da ihmal etmedi.