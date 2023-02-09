6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Instagram hesabından yardım talep eden Zuhal Topal, geçtiğimiz saatlerde aldığı kötü haberi takipçileriyle paylaştı.

Dayısı ve kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Zuhal Topal, “Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde ise arkadaşı Levent’in acı haberini alan Zuhal Topal, arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşarak, “Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent’in kaybı yüreğimi dağladı. Allah’ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin” notunu yazdı.

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