Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde meydana gelen depremler birçok ilimizde büyük yıkımlara sebep oldu. Rol aldığı dizilerde oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Uğur Aslan, Hatay’da yaşayan abisi, yengesi ve yeğenleri enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Yakınlarının vefat haberleriyle yıkılan başarılı oyuncu Uğur Aslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Uğur Aslan, “Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde” ifadelerini kullandı.

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