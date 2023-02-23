Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan, ilk ve ortaokulu da Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulu’nda tamamlayan, liseyi ise Antakya’da okuyan oyuncu Uğur Arslan, yaşanan üzücü afetten sonra tepki çeken kira artışı ve gıda ürünlerine yönelik yağmalama iddialarına tepki gösterdi.

Aslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık” ifadelerini kullandı.

Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan, bir sonraki paylaşımında ise “Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce” dedi.