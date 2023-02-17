Geçtiğimiz hafta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı. Yaşanan bu büyük afette erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini duyuran eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

23 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı ve videoları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun… Seninle olan hiçbir anımızı siyah beyaz paylaşamayacağım, onlara ihanet olur. İyi ki geçtin hayatımdan da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın. Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni. Ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin.”

“Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlı’m. İyi ki uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin. Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum, kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız… O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor.”