Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler 10 ili de etkisi altına aldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaket ardından depremzedelere destek için ünlü isimler de yardım çalışmalarına katıldı. Afet bölgesi Hatay’da 10 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, Hollanda’da bir bağış konseri verdi. Karsu, konserde eserleri Türkçe, Flemenkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendirdi.

835 bin TL bağış toplandı

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplandı.

İlginizi çekebilir;