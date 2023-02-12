Deprem öncesi alınabilecek önlemler nelerdir? Ülkemizde çokça gündem olan konulardan biride deprem ve deprem için alınabilecek önlemler olmaktadır. İşte deprem çantası hazırlamaktan evinizde yapabileceklerinize kadar deprem öncesi alınabilecek en basit ve hızlı önlemler.

Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Konutlar sağlam olmayan toprağa arazilere yapılmamalıdır.

Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir.

Çok fazla kar yağan ve çığ düşebilecek yamaçlara binalar yapılmamalıdır.

Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.

Deprem çantası hazırlanmalıdır.

Önemli belge fotokopileri:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı

Hijyen malzemeleri:

Sabun ve dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler:

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

Binamız yeterince sağlam olsa bile deprem için tam anlamıyla güvende sayılmayız, eşyalardan kaynaklanan hasarları korunmak için eşyalarımızın yerleştirilmesinde de önlemler almalıyız:

Dolap üzerine konulan eşyaların düşmelerini önlemek için tutucu malzemeler veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.

Soba ve diğer ısıtıcılar tutucu malzemelerle duvara veya zemine sabitlenmelidir.

İçinde ağır eşyalar bulunan dolap gibi eşya sakladığınız yerlerin kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı. böylece sarsıntı anında kapakları açılarak etrafa eşya düşürme riskli en az dereceye indirilmiş olursunuz.

Binadan acil bir şekilde çıkmak için kullanılacak yollar düzenlenip tehlikeler kaldırılmalıdır.

Önemli evraklar (kimlik kartı, sigorta belgesi, sağlık karnesi, pasaport vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmez şekilde saklanmalı.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ:

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş herhangi bir masa altına veya kanepe tarzı koruma imkanı sağlayacak eşyaların yanına hayat üçgeni pozisyonu oluşturacak şekilde pozisyon alınmalıdır.

oluşturacak şekilde pozisyon alınmalıdır. Güvenli bir yer bulduktan sonra ÇÖK-KAPAN-TUTUN hayat üçgeni yapılmalıdır.

hayat üçgeni yapılmalıdır. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalı.

Sarsıntı bittikten sonra elektrik, doğalgaz ve su gibi kaynakların vanalarını kapattıktan sonra soba ve ısıtıcılar da kapatılmalıdır.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ:

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır.

Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvılara karşı tedbirli olunmalıdır.

Toprak altındaki kanalizasyon ve doğalgaz hatlarından gelecek rslere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunmalıdır.

Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Taş veya toprak düşebilecek yamaçlardan uzak durulmalı.

DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ:

Bulunduğunuz yer güvenli ise; daha fazla ilerlemeden trafiği mağdur etmeden sağa yanaşıp durulmalıdır.

Araç küçük ve dar sokaklarda ya da güvenli bir yerde değilse ( ağaç veya köprü üzerinde vb.) durdurulmalı, anahtarı üzerinde bırakılarak araçtan inip ve trafikten uzak açık alanlara gidilmeli.

Sarsıntı sırasında bir köprü altında ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup ve arabadan inip yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK – KAPAN – TUTUN )

KAPALI ALANDAYSANIZ:

Önce kendi emniyetinizden emin olun.

Depremden sonra çıkan yangınlar oldukça fazladır. Bu nedenle eğer doğalgaz kokusu alırsanız, hemen doğalgaz gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açarak bulunduğunuz ortamla beraber tüm evi havalandırın.

Acil durum çantasını alarak mahalledeki buluşma noktasına gidilmelidir.

Her büyük depremden sonrası mutlaka artıçı depremler olur. Artıçı depremler zaman içerisinde azalarak veya seyrekleşerek şiddetleri ve zaman aralıkları gitgide azalır. Artıçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu sebeple sarsıntılar tamamen durana kadar hasarlı binalara girilmemelidir.

AÇIK ALANDAYSANIZ:

Hasarlı binalardan ve elektirik direklerinden uzak durun.

Önce yakın çevrenizde acil yardım gereken insanlara yardım edilmelidir.

Özel yardıma ihtiyacı olan hamilelere,yaşlılara, engelilere yardım edilmelidir.

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ:

Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.

Hareket etmeniz ve çıkmanız imkansız ise hayatınızı riske atmamalısınız.

Enerjinizi bitirmeden en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol etmelisiniz.

Sesinizi çıkarta biliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız.