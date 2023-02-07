6 Şubat Pazartesi günü saat Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrasında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da toplam binlerce binanın yıkıldığı açıklandı.

Deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşlar bu bölgelere kurtarmaya çalışmaları için gitti ve gidemeyen vatandaşlarda yardım gönderdi.

Deprem bölgesine gönderilebilecek eşyalardan bazıları şu şekildedir:

Isıtıcı

Battaniye/yorgan

Atkı-bere-eldiven

Yastık

Gıda kolisi

Mama

Kuru gıda

Hijyen seti

Kadın hijyen kiti

Temiz kıyafet

Temiz bebek kıyafeti

Uyku tulumu

Bebek maması

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Kışlık bot