6 Şubat Pazartesi günü saat Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrasında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da toplam binlerce binanın yıkıldığı açıklandı.
Deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşlar bu bölgelere kurtarmaya çalışmaları için gitti ve gidemeyen vatandaşlarda yardım gönderdi.
Deprem bölgesine gönderilebilecek eşyalardan bazıları şu şekildedir:
Isıtıcı
Battaniye/yorgan
Atkı-bere-eldiven
Yastık
Gıda kolisi
Mama
Kuru gıda
Hijyen seti
Kadın hijyen kiti
Temiz kıyafet
Temiz bebek kıyafeti
Uyku tulumu
Bebek maması
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Kışlık bot