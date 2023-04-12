Bünyesinde, ülkemizin uluslararası arenada da tanınan en genç ve en yetenekli Pop Art sanatçılarının yer aldığı, Türkiye’nin öncü çağdaş sanat galerileri arasında olan RED ART istanbul, 15 Nisan Cumartesi günü, saat 16.00 ‘da çok özel bir karma serginin açılışını yapıyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İlkem Güneri’nin ilk solo sergisinden elde edilen gelirin bir bölümünü UCIM‘e bağışlayan RED ART istanbul, yeni sergisinin gelirinin tamamını, afet bölgesindeki çocuklara verdikleri destekle değerli bir katkı sağlayan UCİM‘e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağışlama kararı aldı.

Çocuklar seninle daha güçlü

RED ART istanbul sanatçılarından; Emre Yusufi, Hande Uğur, Çağatay Odabaş, Eda Baysal, Serdar Akkılıç, Didem Yağcı, Ezo Sunal, P. J., Berk Arıkan, Cihan Ünalan, Hamid Tolouei Fard, İlkem Güneri, Nesren Jake, Tarkan Güveli, Emel Ilgaz ve Ömer Atakan‘ın bağışladığı eserlerin yer alacağı ÇOCUKLAR SENİNLE DAHA GÜÇLÜ sergisi tek günde rekor satış bekliyor.

Bu yıl 15. Sanat yılını kutlayan ve çağdaş sanat’ın Anadolu yakasındaki en güçlü temsilcisi olarak bünyesinde birbirinden yetenekli isimleri temsil eden RED ART Istanbul, solo ve kolektif olarak projeler yaratan birbirlerini olağanüstü destekleyen bir sanatçı topluluğuna ve özellikle POP ART koleksiyoneri çok rafine bir sanat alıcısı portföyüne sahip.

15 Nisan Cumartesi, 16:00 ve 19:00 saatleri arasında RED ART istanbul’da gerçekleşecek “Çocuklar Seninle Daha Güçlü” adlı bu değerli sergide buluşmak üzere!