6 Şubat Pazartesi meydana gelen iki şiddetli deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem bölgelerinde salgın hastalıklar görülebilir.

Uzmanlar, enkazdan veya sarsıntıdan sağ kurtarılanları da çok ciddi bir yaşam mücadelesinin beklediği görüşünde. Bu mücadeleye olası salgın hastalıklar, susuzluk ve yangınlardan çıkan kimyasalların solunması gibi problemler de dahil.

Independent Türkçe’den Çağla Üren’in haberine göre, acil kurtarma operasyonlarıyla enkazdan çıkarılan hastaların sağ kalmasını sağlamak afetle mücadeledeki en önemli konulardan biri.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a göre hipotermi, sıvısızlık, altta yatan hastalıklar, enkaz altında geçirilen travmalar, toz solunması gibi durumlara bağlı ölümlerle karşılaşılabilir. Ancak buna rağmen hayatta kalacak insanların olduğunu unutmadan çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor.

“Gaz sızıntıları, zehirli madde sızıntılarının yanı sıra kanalizasyonun toprağa karışması gibi çok sayıda sağlık sorunu oluşturabilecek ikincil hasarlar söz konusu” diyen Prof. Dr. Şenol, şöyle ekliyor: Hasarların büyük salgın hastalıklara yol açma ihtimali yüksek tabii ki. Bunların başında da su yoluyla bulaşan kolera, dizanteri gibi hastalıklar geliyor. Ancak bununla da sınırlı değil.

Bölgede evcil hayvanların da sokaklarda kaldığını hatırlatan uzman, bu durumun da sağlık riski teşkil edebileceğini ekliyor: Onların dışkıları ve insan dışkılarının hepsi birden sisteme karışıyor ve bizim leptospira dediğimiz bir humma türüyle ilgili bir salgın riski de var.