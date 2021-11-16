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Deniz Seki’den ‘photoshop’ itirafı!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz gün Etiler’de özel bir bankada objektiflere yakalandı. İki saate yakın işlem yapan şarkıcı, banka çıkışı muhabirleri görünce “Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı. Muhasebecimle gelip işlerimi hallettim.” şeklinde konuştu.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara yapılan ‘photoshop’ yorumları hatırlatılması üzerine Deniz Seki, “Ne alakası var arkadaşlar? Görüyorsunuz, karşınızdayım!” diyerek sert çıkışta bulundu.