Deniz Seki’den estetik yaptırdı iddialarına yanıt

Şarkıcı Deniz Seki, Antalya konseri sonrası fotoğraflarını instagram hesabı üzerinden paylaşmasının ardından hayranları tarafındsan estetik yaptırdı iddialarını 2. Sayfa programına katılarak yalanladı.

Deniz Seki, “Gözüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan dolan laflar dolaşıyor. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta botoksum geldi ki (bütün kadınlar yaptırıyoruz) onu bile yaptıramadım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2. Sayfa instagram hesabından Deniz Seki’nin açıklamasını yayınlamasının ardından Seki paylaşımın altına yorum yaptı.

Deniz Seki, “Kızlar öncelikle yayında yaptığınız konuşmaların sonuna kadar altına imzamı atarım. Burda 50-100 tane belirli hesapların aynı şekilde yaptığı yorumları gerçekten umursamıyorum. Ben sanatımı yapıp şarkılarımı söylemeye devam ediyorum ve herkesi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.