Önceki akşam Bakü’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı. Bazı kullanıcılar ise şarkıcıyı Bülent Ersoy’a benzetti.

Konser maratonuna devam eden ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Bakü’de sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kulisteki hazırlık sürecini paylaşan Seki’nin tarzını görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Sahne öncesi oldukça ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki, 861 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından kulisteki pozlarını paylaştı. Şarkıcı, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

51 yaşındaki Deniz Seki’yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı Seren Serengil ile Bülent Ersoy’a benzetti.

Selen Görgüzel, Yonca Evcimik ve Aslı Zen ise Seki’ye destek yorumları yaptı.